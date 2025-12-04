Крубер (Фишер-Фон-Вальдгейм) Елена Григорьевна 15.09.1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Крубер (Фишер-Фон-Вальдгейм) Елена Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.09.1814

умерла 23.03.1854

Супруги
Крубер Виктор Иванович06.09.1810 г.р.
Дети
Крубер (Вольдемар) Владимир Викторович12.07.1840 г.р.
Крубер Александр Викторович19.07.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крубер Виктор Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1840

Сын: Крубер (Вольдемар) Владимир Викторович

Отец ребёнка: Крубер Виктор Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1843

Сын: Крубер Александр Викторович

Отец ребёнка: Крубер Виктор Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1848

Сын: Крубер Виктор Викторович

Отец ребёнка: Крубер Виктор Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
23.03.1854

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