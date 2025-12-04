Крубер (Фишер-Фон-Вальдгейм) Елена Григорьевна
женский, родилась 15.09.1814
умерла 23.03.1854
Супруги
Крубер Виктор Иванович06.09.1810 г.р.
Дети
Крубер (Вольдемар) Владимир Викторович12.07.1840 г.р.
Крубер Александр Викторович19.07.1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1840
Сын: Крубер (Вольдемар) Владимир Викторович
Отец ребёнка: Крубер Виктор Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1843
Сын: Крубер Александр Викторович
Отец ребёнка: Крубер Виктор Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1848
Отец ребёнка: Крубер Виктор Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.03.1854