Зайцева (Игнатенкова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Игнатенкова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Богородск

Дата рождения

28.04.1933

Дата смерти

27.11.2013

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1933

Отец: Игнатёнков Иван Сергеевич

Мать: Биткина Екатерина Степановна

Богородск
Рождение ребёнка
28.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович

Богородск
Рождение ребёнка
02.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович

Награда
17.09.1986
ветеран труда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
швея-мотористка
Смерть
27.11.2013
Богородск
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