Зайцева (Игнатенкова) Тамара Ивановна
Место рожденияБогородск
Дата рождения28.04.1933
Дата смерти27.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1933
Богородск
Рождение ребёнка
28.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович
Богородск
Рождение ребёнка
02.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр Александрович
Награда
17.09.1986
ветеран труда
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
швея-мотористка
Смерть
27.11.2013
Богородск