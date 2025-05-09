Грудский Слава Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Грудский Слава Яковлевна

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Грудский ЯковНеизвестно г.р.
Дети
(Грудская) Эсфирь Яковлевна07.10.1897 г.р.
Грудский Григорий Яковлевич03.05.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудский Яков

Рождение ребёнка
07.10.1897

Дочь: (Грудская) Эсфирь Яковлевна

Отец ребёнка: Грудский Яков

Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Грудский Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Грудский Яков

Смерть
Неизвестно

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