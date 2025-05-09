Грудский Слава Яковлевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Грудский ЯковНеизвестно г.р.
Дети
(Грудская) Эсфирь Яковлевна07.10.1897 г.р.
Грудский Григорий Яковлевич03.05.1907 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грудский Яков
Рождение ребёнка
07.10.1897
Дочь: (Грудская) Эсфирь Яковлевна
Отец ребёнка: Грудский Яков
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Грудский Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Грудский Яков
Смерть
Неизвестно