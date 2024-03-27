Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
1962
Сын: Зайнагабдинов Ильдар Зинурович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Зайнагабдинов Ахмат Зинурович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002