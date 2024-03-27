Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1937

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

1962 г.р.
1963 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Мать: Зайнагабдинова Камиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1962

Сын: Зайнагабдинов Ильдар Зинурович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1963

Сын: Зайнагабдинов Ахмат Зинурович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Смерть
2002
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