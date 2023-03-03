Солодов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.2005
Дочь: Солодова София Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2006
Дочь: Солодова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2016
Дочь: Солодова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.2021
Сын: Солодов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности