Солодов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодов Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.2005

Дочь: Солодова София Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2006

Дочь: Солодова Таисия Михайловна

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Рождение ребёнка
30.04.2014

Сын: Солодов Фёдор Михайлович

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Рождение ребёнка
21.06.2016

Дочь: Солодова Маргарита Михайловна

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Рождение ребёнка
21.08.2021

Сын: Солодов Леонид Михайлович

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Бракосочетание
Неизвестно

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