Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Иван

Мать: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кузьменко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Николай

Рождение ребёнка
11.07.1974

Дочь: Кузьменко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кузьменко Николай

Рождение ребёнка
19.05.1977

Дочь: (Кузьменко) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кузьменко Николай

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