Кузьменко (Коваленко) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Иван
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьменко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кузьменко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьменко Николай
Рождение ребёнка
11.07.1974
Дочь: Кузьменко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кузьменко Николай
Рождение ребёнка
19.05.1977
Дочь: (Кузьменко) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кузьменко Николай