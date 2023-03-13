Саломахин Пётр Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахин Пётр Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Яна Дементей Игнатович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Саламахин Яков Петрович

Мать ребёнка: Саломахина Федосья Аксёновна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Саломахин Илья Петрович

Мать ребёнка: Саломахина Федосья Аксёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломахина Прасковья

2 жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломахина Федосья Аксёновна

1 жена
Смерть
Неизвестно
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