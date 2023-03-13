Саломахин Пётр Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Яна Дементей Игнатович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Саломахина Федосья Аксёновна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Саломахина Федосья Аксёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саломахина Прасковья
2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена
Смерть
Неизвестно