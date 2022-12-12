Гудков Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Гудков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Гудков Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.

Сын: Гудков Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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