Гудков Иван Михайлов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гудков Иван Михайлов

Автор
ИБ
Бажанова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Гудков Иван Иванович1891 ст. г.р.
Гудков Василий Михайлов1896 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Гудков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Гудков Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.

Сын: Гудков Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область

Смерть
Неизвестно

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