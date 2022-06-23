Гудков Иван Михайлов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Гудков Иван Иванович1891 ст. г.р.
Гудков Василий Михайлов1896 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Гудков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно