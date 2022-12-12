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Тарасенкова Праскева Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тарасенков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тарасенков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тарасенков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
20.07.1917

Дочь: Матикайнен Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасенков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тарасенков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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