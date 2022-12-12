Тарасенкова Праскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тарасенков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тарасенков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тарасенков Илья Васильевич
Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
20.07.1917
Дочь: Матикайнен Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович
Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасенков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тарасенков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Тарасенков Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно