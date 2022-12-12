Фаворский Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1886
Дата смерти29.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1943
Самарканд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Смерть
29.12.1964