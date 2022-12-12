Фаворский Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаворский Владимир Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1886

Дата смерти

29.12.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Самарканд
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Смерть
29.12.1964
Москва, город федерального значения Москва
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