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Покрышкин Емельян Васильев

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Место рождения

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Покрышкин (рычков) Василий (Васка) Харлампиев

Мать: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Покрышкин Осип Емельянов

Мать ребёнка: Покрышкина Ирина Федорова

поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Марья Емельянова

Мать ребёнка: Покрышкина Ирина Федорова

поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Ирина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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