Покрышкин Емельян Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Покрышкин (рычков) Василий (Васка) Харлампиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Покрышкина Ирина Федорова
поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Марья Емельянова
Мать ребёнка: Покрышкина Ирина Федорова
поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710