Головина Анна Пирфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Головин Сергей Виссарионович
Отец ребёнка: Головин Виссарион Петрович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Головин Никита Виссарионович
Отец ребёнка: Головин Виссарион Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агриппина Виссарионовна
Отец ребёнка: Головин Виссарион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно