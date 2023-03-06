Головина Анна Пирфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анна Пирфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Головин Сергей Виссарионович

Отец ребёнка: Головин Виссарион Петрович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Головин Никита Виссарионович

Отец ребёнка: Головин Виссарион Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агриппина Виссарионовна

Отец ребёнка: Головин Виссарион Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Виссарион Петрович

Смерть
Неизвестно
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