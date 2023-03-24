Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1968

Отец: не указан

Мать: Коньшина Мария Аверьяновна

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