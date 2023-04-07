Гусева (Клярович) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Клярович) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1902

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1902

Отец: Клярович Иван (Игумен Иов)

Мать: Клярович Нина Петровна

Крещение
20.04.1902
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Godparents:купец Петр Андреевич Вярвильский и рязанская мещанская вдова Екатерина Александровна Попова
Рождение ребёнка
11.02.1927

Дочь: Гусева-Арцишевская Нина Валентовна

Отец ребёнка: Гусев Уалент (Валент) (Исакович)

Окаяма
Иммиграция
1953
Бразилия
Иммиграция
1964
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Уалент (Валент) (Исакович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Уалент (Валент) (Исакович)

Китай
Иммиграция
Неизвестно
Китай
Иммиграция
Неизвестно
Япония
Иммиграция
Неизвестно
Дальний ( Дайрен)
Смерть
1994
Москва, город федерального значения Москва
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