Гусева (Клярович) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1902
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1902
Отец: Клярович Иван (Игумен Иов)
Мать: Клярович Нина Петровна
Крещение
20.04.1902
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Godparents:купец Петр Андреевич Вярвильский и рязанская мещанская вдова Екатерина Александровна Попова
Рождение ребёнка
11.02.1927
Дочь: Гусева-Арцишевская Нина Валентовна
Отец ребёнка: Гусев Уалент (Валент) (Исакович)
Окаяма
Иммиграция
1953
Бразилия
Иммиграция
1964
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Уалент (Валент) (Исакович)
Бракосочетание
Неизвестно
Китай
Иммиграция
Неизвестно
Китай
Иммиграция
Неизвестно
Япония
Иммиграция
Неизвестно
Дальний ( Дайрен)
Смерть
1994
Москва, город федерального значения Москва