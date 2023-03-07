Пушкарева Наталья Леонтьева
Место рождениядер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.05.1796 ст.
Дочь: Елена Владимирова
Отец ребёнка: Пушкарев Владимир Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Евдокия Владимирова
Отец ребёнка: Пушкарев Владимир Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834