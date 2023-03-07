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Пушкарева Наталья Леонтьева

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Место рождения

дер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1790 ст.

Муж: Пушкарев Владимир Кириллов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.05.1796 ст.

Дочь: Елена Владимирова

Отец ребёнка: Пушкарев Владимир Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Евдокия Владимирова

Отец ребёнка: Пушкарев Владимир Кириллов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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