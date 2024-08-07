Антонова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Евграфов Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Евграфов Александр (не точно) Гаврилович
Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич
Смерть
1944