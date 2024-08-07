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Антонова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Гаврил Терентьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Евграфов Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Евграфов Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Евграфов Александр (не точно) Гаврилович

Отец ребёнка: Евграфов Гаврил Терентьевич

Смерть
1944

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