Журавлева Дария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Дария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1864 ст.

Сын: Журавлев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Журавлев Сергей Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Сергей Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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