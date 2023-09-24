Соловьева-Бормотова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева-Бормотова Любовь Петровна

Место рождения

п.Углеуральский Пермской области

Дата рождения

30.09.1950

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1950

Отец: Соловьев Петр Максимович

Мать: Соловьева -Гордеева Ираида Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормотов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Бормотов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормотова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормотов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бормотов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормотов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Максим Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бормотов Иван

Смерть
2013

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