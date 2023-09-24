Соловьева-Бормотова Любовь Петровна
Место рожденияп.Углеуральский Пермской области
Дата рождения30.09.1950
Дата смерти2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормотов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Бормотов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормотова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормотов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бормотов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормотов Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бормотов Иван
Смерть
2013