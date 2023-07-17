Ульяна Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Поликарпова

Ульяна Поликарпова

Место рождения

Котиха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Котиха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Косаткин Степан Феодоров

Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Косаткин Герасим Феодоров

Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов

Котиха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Косаткин Петр Феодоров

Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Косаткина Пераскева Феодорова

Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.