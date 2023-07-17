Ульяна Поликарпова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Косаткин Герасим Феодоров
Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Косаткина Пераскева Феодорова
Отец ребёнка: Косаткин Феодор Мартемианов
Смерть
Неизвестно