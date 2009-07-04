Пронина (Пугачёва) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Пугачёва) Нина Гавриловна

Место рождения

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.08.1927

Дата смерти

04.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927

Отец: Пугачёв Гаврил Петрович

Мать: не указана

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Гилёва (Пугачёва) Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Новодмитриевка, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.12.1952

Дочь: Пугачёва Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Новодмитриевка, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1954

Сын: Пугачёв Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Новодмитриевка, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
04.07.2009
Криуша, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

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