Пронина (Пугачёва) Нина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения08.08.1927
Дата смерти04.07.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927
Отец: Пугачёв Гаврил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Гилёва (Пугачёва) Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1952
Дочь: Пугачёва Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.1954
Сын: Пугачёв Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.07.2009
Криуша, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область