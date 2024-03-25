Тренькова Сягадят Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТренькова Сягадят Хасановна

Тренькова Сягадят Хасановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мавлютов Хасян Идрисович

Мать: Мавлютова Кадича

Рождение ребёнка
08.01.1973

Сын: Треньков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Треньков Владимир

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Тренькова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Треньков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Треньков Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close