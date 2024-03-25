Тренькова Сягадят Хасановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мавлютов Хасян Идрисович
Мать: Мавлютова Кадича
Рождение ребёнка
08.01.1973
Сын: Треньков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Треньков Владимир
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Тренькова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Треньков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Треньков Владимир