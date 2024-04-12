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Каюкин Александр Петрович

Место рождения

Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд

Дата рождения

22.11.1895

Дата смерти

11.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1895

Отец: Каюкин Петр Анисимович

Мать: Каюкина Варвара Дмитриевна

Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
15.01.1914

Жена: Каюкина Мария Федоровна

Пивишное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.07.1922

Дочь: Хлыстунова Мария Александровна

Мать ребёнка: Каюкина Мария Федоровна

Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Каюкин Степан Александрович

Мать ребёнка: Каюкина Мария Федоровна

Новолыбаево, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Маричева Руфина Александровна

Мать ребёнка: Каюкина Мария Федоровна

Новолыбаево, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
11.02.1966
Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
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