Каюкин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения22.11.1895
Дата смерти11.02.1966
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1895
Отец: Каюкин Петр Анисимович
Бракосочетание
15.01.1914
Жена: Каюкина Мария Федоровна
Пивишное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.07.1922
Дочь: Хлыстунова Мария Александровна
Мать ребёнка: Каюкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Каюкин Степан Александрович
Мать ребёнка: Каюкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Маричева Руфина Александровна
Мать ребёнка: Каюкина Мария Федоровна
Смерть
11.02.1966
Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область