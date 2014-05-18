Марков Георгий (Джордж Роберт) (Джордж Роберт) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Георгий (Джордж Роберт) (Джордж Роберт) Владимирович

Место рождения

Toronto, Toronto Division, ON, Canada

Дата рождения

07.03.1925

Дата смерти

18.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Toronto, Toronto Division, ON, Canada
Бракосочетание
28.09.1948

Жена: Маркова Татьяна Всеволодовна

New York, NY, United States
Супруг(-а): Tatiana Markow (Khmelevsky)
Место жительства
01.04.1950
928 Greyton, Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio, United States
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Всеволодовна

Кливленд
Рождение ребёнка
11.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Всеволодовна

Рождение ребёнка
25.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Всеволодовна

Эндикот
Рождение ребёнка
13.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Всеволодовна

Endicott, Broome County, NY, United States
Место жительства
01.01.1982
44 PO Box, Lebanon, Connecticut 06249-0044, USA
Место жительства
Между 01.07.1990 и 01.08.2000
34 Gregory Rd, Lebanon, Connecticut 06249-1220, USA
Место жительства
01.08.1998
21 Heather Brook Rd, Uncasville, Connecticut 06382-2067, USA
Место жительства
02.11.2004
1 Beechwood Dr, Apt 213, Waterford, Connecticut 06385-1228, USA
Место жительства
Неизвестно
709 Ventura Blvd, Endicott, New York 13760-1625, USA
Место жительства
Неизвестно
Greyton
Смерть
18.05.2014
West Hartford, Hartford County, Connecticut, United States
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