Марков Георгий (Джордж Роберт) (Джордж Роберт) Владимирович
Место рожденияToronto, Toronto Division, ON, Canada
Дата рождения07.03.1925
Дата смерти18.05.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.09.1948
New York, NY, United States
Супруг(-а): Tatiana Markow (Khmelevsky)
Место жительства
01.04.1950
928 Greyton, Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio, United States
Рождение ребёнка
1952
Кливленд
Рождение ребёнка
11.01.1954
Рождение ребёнка
25.04.1955
Эндикот
Рождение ребёнка
13.11.1956
Endicott, Broome County, NY, United States
Место жительства
01.01.1982
44 PO Box, Lebanon, Connecticut 06249-0044, USA
Место жительства
Между 01.07.1990 и 01.08.2000
34 Gregory Rd, Lebanon, Connecticut 06249-1220, USA
Место жительства
01.08.1998
21 Heather Brook Rd, Uncasville, Connecticut 06382-2067, USA
Место жительства
02.11.2004
1 Beechwood Dr, Apt 213, Waterford, Connecticut 06385-1228, USA
Место жительства
Неизвестно
709 Ventura Blvd, Endicott, New York 13760-1625, USA
Место жительства
Неизвестно
Greyton
Смерть
18.05.2014
West Hartford, Hartford County, Connecticut, United States