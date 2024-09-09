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Калинкина Матрёна Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Харитон Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1881 ст.

Муж: Калинкин Филипп Поликарпович

Рождение ребёнка
29.08.1891 ст.

Сын: Калинкин Семен Филиппович

Отец ребёнка: Калинкин Филипп Поликарпович

Половское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1896

Сын: Калинкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Калинкин Филипп Поликарпович

Половское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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