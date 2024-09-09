Калинкина Матрёна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Харитон Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1881 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1891 ст.
Сын: Калинкин Семен Филиппович
Отец ребёнка: Калинкин Филипп Поликарпович
Рождение ребёнка
16.08.1896
Сын: Калинкин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Калинкин Филипп Поликарпович
Смерть
Неизвестно