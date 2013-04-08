Васильева (Осипова) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Осипова) Евдокия Никифоровна

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Место рождения

деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область

Дата рождения

11.03.1928

Дата смерти

08.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1963

Дочь: Ивлева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Леонтьевич

деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Смерть
08.04.2013
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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