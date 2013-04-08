Васильева (Осипова) Евдокия Никифоровна
Место рождениядеревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Дата рождения11.03.1928
Дата смерти08.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1963
Дочь: Ивлева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Леонтьевич
деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Смерть
08.04.2013
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область