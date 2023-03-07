Пестов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1910 г.р.
До 1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Пестов Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Пестов Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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