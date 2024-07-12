Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна
Место рожденияЗмеиногорск Алтайского края
Дата рождения09.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1946
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности