Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна

Место рождения

Змеиногорск Алтайского края

Дата рождения

09.09.1946

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1946

Отец: Погребняк Макар Александрович

Мать: Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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