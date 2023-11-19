Ноздрачев Спиридон Самуйлович
Место рожденияХарьковская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеновья
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ноздрачев Митрофан Спиридонович
Мать ребёнка: Зеновья
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ноздрачев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Зеновья
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ноздрачева Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Зеновья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ноздрачев Егор Спиридонович
Мать ребёнка: Зеновья
Смерть
Неизвестно