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Ноздрачев Спиридон Самуйлович

Место рождения

Харьковская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеновья

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ноздрачев Митрофан Спиридонович

Мать ребёнка: Зеновья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ноздрачев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Зеновья

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ноздрачева Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Зеновья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ноздрачев Егор Спиридонович

Мать ребёнка: Зеновья

Смерть
Неизвестно

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