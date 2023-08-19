Лязгина Варвара Максимова
Место рождения
Дата рождения01.12.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.29об крещение 4.12.1911 г
Крещение
04.12.1911 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Григорий Варлаамов Ильиченко девица Ксения Трофимова Лязгина (д. Лязгина)
Смерть
Неизвестно