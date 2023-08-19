Лязгина Варвара Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛязгина Варвара Максимова

Лязгина Варвара Максимова

Место рождения

Лязгино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

01.12.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911 ст.

Отец: Лязгин Максим Андрианов

Мать: Лязгина (Ильиченко) Анна Варламова

Лязгино, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.29об крещение 4.12.1911 г
Крещение
04.12.1911 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Григорий Варлаамов Ильиченко девица Ксения Трофимова Лязгина (д. Лязгина)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.