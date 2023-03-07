Щербинина (Перминова) Стефанида Петровна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1773
Сын: Щербинин Малафей Петрович
Отец ребёнка: Щербинин Петр
Рождение ребёнка
1780
Сын: Щербинин Игнатей Петрович
Отец ребёнка: Щербинин Петр
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Щербинин Петр
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Коврижных Марья Петровна
Отец ребёнка: Щербинин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Петр
Смерть
Неизвестно