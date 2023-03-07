Щербинина (Перминова) Стефанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Перминова) Стефанида Петровна

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Место рождения

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Перминов Петр Иванович

Мать: Перминова Стефаниида Кононовна

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Щербинин Малафей Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр

Гребеневской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Щербинин Игнатей Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр

Гребеневской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щербинин Яков Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр

Гребеневской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Коврижных Марья Петровна

Отец ребёнка: Щербинин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Петр

Смерть
Неизвестно
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