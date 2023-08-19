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Хомяков Максим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомяков Никифор Семенович

Мать: Хомякова (Волжинская) Анисья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евсюкова (Хомякова) Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Хомякова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Хомяков Николай Максимович

Мать ребёнка: Хомякова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хомяков Матвей Максимович

Мать ребёнка: Хомякова Пелагея Андреева

Смерть
?.08.1774
Какуйки, Керенский уезд, Пензенская губерния
убит во время Пугачевского восстания

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