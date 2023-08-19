Хомяков Максим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1774
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евсюкова (Хомякова) Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Хомякова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хомяков Николай Максимович
Мать ребёнка: Хомякова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хомяков Матвей Максимович
Мать ребёнка: Хомякова Пелагея Андреева
Смерть
?.08.1774
Какуйки, Керенский уезд, Пензенская губерния
убит во время Пугачевского восстания