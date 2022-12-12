Петрова (Тенетова) (Девятова) Авдотья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тенетова) (Девятова) Авдотья Сергеева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.03.1828

Дата смерти

23.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1828

Отец: Девятов Сергей Акимов

Мать: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Александрова Денисова
Крещение
03.03.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Лександрова Денисова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Петров (тенетов) Николай Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручитель - Петр Алексеев Петров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1855

Дочь: Пелагия Николаева

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Николай Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Петров (тенетов) Стефан Николаев

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Николай Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.07.1915
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
Похороны
25.07.1915
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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