Петрова (Тенетова) (Девятова) Авдотья Сергеева
Место рождения
Дата рождения03.03.1828
Дата смерти23.07.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1828
Отец: Девятов Сергей Акимов
Мать: Девятова Марфа Антонова
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Александрова Денисова
Крещение
03.03.1828
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Лександрова Денисова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1845
поручитель - Петр Алексеев Петров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1855
Дочь: Пелагия Николаева
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Николай Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1858
Сын: Петров (тенетов) Стефан Николаев
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Николай Иванов
Смерть
23.07.1915
Причина смерти: от старости
Похороны
25.07.1915
на отведенном кладбище при Казанской церкви