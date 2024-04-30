Степанова Марина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Марина

Степанова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Степанов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Евгений Александрович

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