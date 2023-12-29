Латухина (Говорухина) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латухин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латухин Виктор Петрович
Смерть
Неизвестно