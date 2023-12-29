Латухина (Говорухина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухина (Говорухина) Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латухин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латухин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латухин Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно

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