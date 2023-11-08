Ши(е)пи(е)тькин Прохор Федоров (Федотов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькин Прохор Федоров (Федотов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1847

Дата смерти

13.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1847

Отец: Ши(е)пи(е)тькин Федор (Федот) Тимофееев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса (Василиса) Прохорова

Мать ребёнка: не указана

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.03.1911
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: паралич
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