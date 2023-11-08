Ши(е)пи(е)тькин Прохор Федоров (Федотов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1847
Дата смерти13.03.1911
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1847
Отец: Ши(е)пи(е)тькин Федор (Федот) Тимофееев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса (Василиса) Прохорова
Смерть
13.03.1911
Причина смерти: паралич