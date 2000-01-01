Шергин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шергин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1975

Отец: Шергин Леонид

Мать: Шергина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шергин Алексей

Мать ребёнка: Шергина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шергина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шергина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Шергина Елена

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