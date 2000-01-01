Шергин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1975
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1975
Отец: Шергин Леонид
Мать: Шергина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шергин Алексей
Мать ребёнка: Шергина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шергина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шергина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Шергина Елена