(Долина) Афимья(?) Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Долин Александр Евстафьевич
Отец ребёнка: Долин Евстафий Егорович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Долин Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Долин Евстафий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня