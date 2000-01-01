Вольфф (Wolff) Иоганнес Христофор (Joannes Christophor) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфф (Wolff) Иоганнес Христофор (Joannes Christophor)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вольфф Иоганнес Михаэль

Мать: Маргарета

Бракосочетание
14.05.1714

Жена: Фабер Мария Катарина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
22.12.1716

Сын: Вольфф Антон

Мать ребёнка: Фабер Мария Катарина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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