Вольфф (Wolff) Иоганнес Христофор (Joannes Christophor)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вольфф Иоганнес Михаэль
Мать: Маргарета
Бракосочетание
14.05.1714
Жена: Фабер Мария Катарина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
22.12.1716
Сын: Вольфф Антон
Мать ребёнка: Фабер Мария Катарина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно