Лопатин Гурьян Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Гурьян Савинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1940

Дочь: Колосова Любовь Гурьяновна

Мать ребёнка: Лопатина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Алексей Гурьянович

Мать ребёнка: Лопатина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Надежда Гурьяновна

Мать ребёнка: Лопатина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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