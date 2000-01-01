Лопатин Гурьян Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1940
Дочь: Колосова Любовь Гурьяновна
Мать ребёнка: Лопатина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Алексей Гурьянович
Мать ребёнка: Лопатина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Надежда Гурьяновна
Мать ребёнка: Лопатина Евдокия
Смерть
Неизвестно