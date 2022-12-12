Кирилленко Ефим Аникеевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1902
Дата смерти01.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1928
Дочь: Парфентьева Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Кирилленко Вера Ивановна
Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирилленко Вера Ивановна
Смерть
01.06.1957
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область