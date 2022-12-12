Кирилленко Ефим Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилленко Ефим Аникеевич

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Место рождения

Круговец, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

16.09.1902

Дата смерти

01.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

MP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Круговец, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.04.1928

Дочь: Парфентьева Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Кирилленко Вера Ивановна

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилленко Вера Ивановна

Смерть
01.06.1957
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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