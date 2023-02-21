(Бурдина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бурдина) Виктория

(Бурдина) Виктория

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдин Михаил

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярослав

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close