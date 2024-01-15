Климович (Тушнолобова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1977
Бракосочетание
10.09.1994
п.Маслянский,Сладковский район,Тюменской области
Рождение ребёнка
08.12.1994
Дочь: Климович Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Климович Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.2009
Дочь: Климович Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: Климович Сергей Николаевич