Климович (Тушнолобова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович (Тушнолобова) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1977

Отец: Тушнолобов Александр Ксенофонтович

Мать: Тушнолобова Валентина Ивановна

Бракосочетание
10.09.1994

Муж: Климович Сергей Николаевич

п.Маслянский,Сладковский район,Тюменской области
Рождение ребёнка
08.12.1994

Дочь: Климович Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Климович Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
08.12.2009

Дочь: Климович Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: Климович Сергей Николаевич

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