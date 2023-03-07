Покрышкина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкина Анна Яковлева

Покрышкина Анна Яковлева

avatar

Место рождения

поч. Быкова, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Быкова, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Варвара (ст) Тимофеева

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Покрышкин Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Покрышкин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Варвара (мл) Тимофеева

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Покрышкин Игнатий Тимофеев

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Тимофей Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close