Покрышкина Анна Яковлева
Место рожденияпоч. Быкова, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Быкова, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Варвара (ст) Тимофеева
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Покрышкин Никифор Тимофеев
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Покрышкин Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Варвара (мл) Тимофеева
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Покрышкин Игнатий Тимофеев
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Покрышкин Тимофей Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782