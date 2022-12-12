Каштанова (Голубкова) Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти28.10.1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Голубков Захар Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1889
Рождение ребёнка
18.03.1891
Сын: Каштанов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Каштанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Каштанов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1902
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1904
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1906
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1910
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1912
Сын: Каштанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1915
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич
Смерть
28.10.1949