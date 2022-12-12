Каштанова (Голубкова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова (Голубкова) Евдокия Захаровна

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Место рождения

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

28.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Голубков Захар Александрович

Мать: не указана

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
01.10.1889

Муж: Каштанов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1891

Сын: Каштанов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Каштанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Каштанов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1902

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1904

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1906

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1910

Сын: Каштанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1912

Сын: Каштанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1915

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Каштанов Михаил Андреевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Смерть
28.10.1949
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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