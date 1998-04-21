Шейкин Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкин Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1998

Отец: Шейкин Владимир Анатольевич

Мать: Шейкина Татьяна Николаевна

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