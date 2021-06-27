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Макули Николай Михалисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1983

Дата смерти

27.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.2013

Дочь: Макули Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2016

Сын: Макули Артём Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2021

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