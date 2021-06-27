Макули Николай Михалисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1983
Дата смерти27.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2013
Дочь: Макули Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2021