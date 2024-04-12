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Зеленков Семен Иванович

Место рождения

Трубетчино, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Зеленков Иван

Мать: Зеленкова Афимия Афанасьевна

Трубетчино, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Зеленкова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Зеленков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Зеленкова Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Пруцкая Мария Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зеленков Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1909
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