Зеленков Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Зеленков Иван
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Зеленкова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Зеленкова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Пруцкая Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зеленков Василий Семенович
Смерть
1909