Трикин Фёдор Иванович
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения02.06.1884
Дата смерти28.02.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1884
Отец: Трикин Иван Яковлевич
Мать: Трикина Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
торговец
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.06.1884
Восприемники: Василий Яковлевич
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Трикин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1909
Дочь: (Трикина) Маргарита Фёдорова
Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: (Трикина) Лидия Фёдорова
Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Трикин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Восприемник
17.09.1914
Вера Васильевна Антипова
Рождение ребёнка
04.11.1916
Дочь: (Трикина) Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Смерть
28.02.1927
Причина смерти: воспаление брюшины | Васильевская больница, с. Кудиново. | Спасибо отдельное за справку о смерти Фёдора Ивановича! Это мой прадед. У меня есть его фото. И «торговцем» он назван именно ... Показать все