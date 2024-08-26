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Трикин Фёдор Иванович

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

02.06.1884

Дата смерти

28.02.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1884

Отец: Трикин Иван Яковлевич

Мать: Трикина Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
торговец
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.06.1884
Восприемники: Василий Яковлевич
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Трикин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: (Трикина) Маргарита Фёдорова

Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: (Трикина) Лидия Фёдорова

Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Трикин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Восприемник
17.09.1914
Вера Васильевна Антипова
Рождение ребёнка
04.11.1916

Дочь: (Трикина) Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Смерть
28.02.1927
Причина смерти: воспаление брюшины | Васильевская больница, с. Кудиново. | Спасибо отдельное за справку о смерти Фёдора Ивановича! Это мой прадед. У меня есть его фото. И «торговцем» он назван именно ... Показать все

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