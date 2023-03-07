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Оглоблин Алексей Степанович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Оглоблин Степан Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Оглоблин Панфил Алексеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Оглоблин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Оглоблин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оглоблин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Смерть
1857
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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