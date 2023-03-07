Оглоблин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Оглоблин Степан Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Оглоблин Панфил Алексеевич
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Оглоблин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Оглоблин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857