Ильиных Ефим Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Ефим Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1754

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Фадей Борисович Ильиных

Мать: не указана

Смерть
После 1754
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